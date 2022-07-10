Росіяни завдали смертельного удару по Часовому Яру - десятки людей залишаються під завалами: фото

У суботу ввечері, 9 липня, ЗС РФ із реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли багатоповерховий житловий будинок у Годиннику Яру, інформує Апостроф.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, під завалами багатоповерхового будинку залишаються щонайменше 34 особи, серед яких 9-річна дитина.

Внаслідок обстрілу ЗС РФ повністю знищено два під'їзди, а на місці атаки продовжують працювати рятувальники ДСНС. За останніми даними, жертвами обстрілу житлового будинку з реактивної артилерії "Ураган" стали щонайменше шестеро людей.

"Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих та 5 поранених", - йдеться у повідомленні Кириленка.


Богдан Соловйов, Апостроф





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