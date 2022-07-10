ЗСУ влаштували окупантам спекотну ніч, палали пожежі та лунали вибухи: "Наш жест доброї волі"

Українські захисники продовжують завдавати прицільних ударів по ключових об'єктах окупантів: на складах росіян цілу ніч вирували пожежі та лунали вибухи.

Відповідні кадри публікували місцеві жителі у соціальних мережах. Як повідомляється, лише за одну ніч на 10 липня було знищено близько десяти складів із боєкомплектами у тилу росіян. Зокрема, загоряння та вибухи на складах фіксували у містах Алчевськ, Донецьк, Харцизьк, Торез Хрестівка (раніше Кіровське) та Іловайськ.

На кадрах із місць можна було почути потужні вибухи, що пояснюються детонацією боєприпасів. Над палаючими складами в небо здіймалися великі клуби диму.

В окупованому Шахтарську через пожежі та вибухи на складі навіть було оголошено евакуацію, щоправда поки що в межах самого міста. Мешканців попросили переміститися з одного району до іншого.

Також повідомляється, що в Алчевську вибух пролунав на пивзаводі. Щоправда, місцеві жителі уточнюють: завод давно не працював, а окупанти влаштували на його території склад із боєприпасами.

У соцмережах активно обговорюють знищення складів росіян.

«Це наш жест доброї волі)», «Куріння шкідливе для здоров'я», «Ще кілька тижнів таких точних обстрілів і озброєним бомжам і мародерам воювати доведеться лопатами», «Гарно палає», «Гуманітарка», - пишуть люди.