Криза на Шрі-Ланці: протестувальники захопили резиденцію президента

На Шрі-Ланці протестувальники захопили резиденцію президента Готабая Раджапакса. Президент покинув резиденцію за кілька хвилин до приходу мітингувальників. Люди вимагають відставки президента після місяців протестів на тлі економічної кризи в країні, повідомляє Times of India .

Зазначається, що Раджапакса досі офіційно вважається президентом країни, його охороняють військові. За даними ЗМІ, президент на фоні протестів намагається покинути країну.

Щонайменше 30 осіб, включаючи двох поліцейських, отримали поранення під час протестів і були госпіталізовані до Національної лікарні в Коломбо.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінге скликав екстрену нараду лідерів партії після вуличних заворушень.