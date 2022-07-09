Криза на Шрі-Ланці: протестувальники захопили резиденцію президента

На Шрі-Ланці протестувальники захопили резиденцію президента Готабая Раджапакса. Президент покинув резиденцію за кілька хвилин до приходу мітингувальників. Люди вимагають відставки президента після місяців протестів на тлі економічної кризи в країні, повідомляє Times of India.
Зазначається, що Раджапакса досі офіційно вважається президентом країни, його охороняють військові. За даними ЗМІ, президент на фоні протестів намагається покинути країну.
Щонайменше 30 осіб, включаючи двох поліцейських, отримали поранення під час протестів і були госпіталізовані до Національної лікарні в Коломбо.
Повідомляється, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінге скликав екстрену нараду лідерів партії після вуличних заворушень.