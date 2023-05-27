МЗС Китаю: «Українська криза» — це прояв проблем в управлінні безпекою в Європі

Пекін вважає, що війни можна було уникнути.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що до «української кризи» призвели проблеми з управлінням безпекою в Європі, інформує ZN.ua.

МЗС Китаю: «Українська криза» — це прояв проблем в управлінні безпекою в Європі
© unsplash.com/whitehost

«Українська криза - це трагедія, якої можна було б уникнути. Але вона дійшла до того стану, в якому перебуває сьогодні. Існують болісні уроки, над якими всі сторони повинні по-справжньому замислитися. Українська криза - це, по суті, прояв проблем, накопичених в управлінні безпекою в Європі», - сказала вона, коментуючи візит спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуея в Берлін.

«Китай завжди будує власне судження незалежно, виходячи з суті питання. Ми твердо стоїмо на боці миру і діалогу та на правильному боці історії. Ми були і залишатимемося відданими сприянню мирним переговорам», - заявила Мао Нін, додавши, що Пекін готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку «політичного врегулювання кризи в Україні».

Пекін утримується від відкритого засудження вторгнення Росії в Україну. Але з лютого просуває «мирний план», який Захід зустрів скептично.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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