Допомагає людям у Бучі: з України хочуть депортувати білоруську волонтерку

Білоруську волонтерку Карину Потьомкіну, яка отримала грамоту-подяку за допомогу у багатостраждальній від терору окупантів Бучі, депортують з України. Вона має залишити країну до 15 липня.

Про це Потьомкіна повідомила на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото штампу у паспорті.

В інтерв'ю "НВ" вона розповіла, що легально перебувала на території України 180 днів, але не подавала документи на політичний притулок. Жінка жила та працювала у Бучі без реєстрації. У телефонній розмові з міграційною службою волонтерці сказали, що наразі не приймають заяви про надання притулку через воєнний стан.

Фото: facebook.com/Karyna Patsiomkina

Водночас українські органи влади також не прийняли її документи, як і грамоту-подяку від місцевої влади Бучі за 30 червня, на оформлення тимчасового посвідчення на проживання в Україні. Згодом співробітник міграційної служби забрав у неї паспорт і повідомив, що їй випишуть штраф, але мінімальний, тому що вона волонтерка.

Фото: facebook.com/Karyna Patsiomkina

Видання Gwara Media пише, що Потьомкіній загрожувало позбавлення волі за незгоду з режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, тому вона виїхала з Білорусі. У Бучі вона застала окупацію та почала допомагати громадянам України у місті. Лише 8 березня волонтерка виїхала через Ірпінь до Києва, а потім повернулася до Бучі, коли звідти виїхали окупанти, інформує Апостроф .

Фото: facebook.com/Karyna Patsiomkina