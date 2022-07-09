Зарплата 25-річної заступниці міністра соціальної політики у 2,5 рази вища, ніж у Зеленського

У той час, як в Україні планують масштабне скорочення держслужбовців, прийом нових чиновників на роботу, попри те, не припиняється. Так, у червні взяли на роботу нову заступницю міністра соціальної політики з європейської інтеграції Анну Сергєєву. Причому посадовий оклад 25-річної чиновниці виявився у 2,5 рази вищим, ніж у президента України Володимира Зеленського.

Зарплата Зеленського виявилася в 2,5 рази нижчою, ніж у 25-річної заступниці міністра соціальної політики

Такі дані повідомили із Мінсоцполітики у відповідь на запит журналістів ukranews.

Як з'ясувалося з наказу щодо прийому на роботу, підписаного міністром соціальної політики Мариною Лазебною, новій заступниці призначено посадовий оклад у розмірі 68 643 гривні. Для порівняння: за січень 2022 року офіційна зарплата Володимира Зеленського склала 28 тисяч гривень.

При цьому, у відповідь на запит журналістів, держсекретар Сергій Суярко повідомляє, що "надбавки та інші виплати" для нового заступника міністра не передбачені.

Зарплата Зеленського виявилася в 2,5 рази нижчою, ніж у 25-річної заступниці міністра соціальної політики

Як з'ясувалося, Анна Олександрівна Сергєєва закінчила у 2019 році журфак КНУ ім. Шевченка, здобувши ступінь магістра за спеціальністю "журналістика". А у 2021 році вона отримала ступінь бакалавра за спеціальністю "право" у тому ж університеті.

До прийому на роботу у Мінсоцполітики молода випускниця столичного вишу встигла попрацювати 3 роки, причому одразу на керівній посаді. З квітня 2019 по червень 2022 року вона очолювала приватне ТОВ "Сервіс Ревізор".

Очевидно, цього керівного досвіду юному обдаруванню вистачило, щоб у 25 років обійняти посаду заступника міністра соціальної політики. Причому у воєнний час, коли Мінсоцполітики, поряд із Мінфіном та Міноборони, опинилося "на передньому краї".

Нагадаємо, в Україні очікується масштабне скорочення держслужбовців. Найближчим часом мають намір звільнити кожного другого чиновника.


Марченко Любов, Тудей





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