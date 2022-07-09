Рада ухвалила закон про засади державної регіональної політики: що зміниться

Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної регіональної політики», повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. Голоси «за» дав 241 депутат.

«Законопроєкт №5323 ухвалено в цілому! Тепер в держави є нова рамка для стратегічного розвитку та відновлення», - написав Безгін у Facebook.

Закон передбачає комплексне удосконалення механізмів реалізації регіональної політики держави. Зокрема:

Три рівні стратегій тепер обов'язкові (держава, область, громада);

Впроваджуються чотири типи територій;

Без верифікованого стратегічного документу не буде державного фінансування проєктів;

Перезавантаження агенції регіонального розвитку;

Створення система моніторингу кожної громади та регіону.

Нормативний акт визначає єдину систему документів стратегічного планування регіонального розвитку; посилення зв’язку між Державною стратегією регіонального розвитку, регіональними стратегіями розвитку та документами стратегічного планування розвитку територіальних громад.

Передбачено удосконалення структури плану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку.

Закон посилює координуючу роль Міністерства розвитку громад та територій з питань реалізації регіональної політики (уточнено та розширено повноважень міністерства з питань стратегічного планування регіонального розвитку, координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики).

Запроваджується положення щодо обов’язкового розроблення сільськими, селищними, міськими радами стратегій розвитку територіальних громад або стратегічних планів розвитку.

Посилюється інституційна підтримка регіонального розвитку: надання агенціям регіонального розвитку права надавати платні послуги, розширення переліку їх засновників за рахунок міських, селищних, сільських рад.

Також документ конкретизує механізм та порядок моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики.