Україна закупить у вітчизняних виробників шоломів та бронежилетів на 3,3 млрд гривень

В Міноборони закликали підприємців активніше займатись бізнесом

Україна закупить у вітчизняних виробників шоломів та бронежилетів на 3,3 млрд гривень
Україні потрібні бронежилети вітчизняного виробництва

Держава уклала контракти п’ятьма вітчизняними виробниками на виробництво шоломів та бронежилетів на загальну суму 3,3 млрд гривень, сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції Forbes «Будуємо разом».

«Що стосується сьогодні участі саме приватного бізнесу, ми почали «з коліс» працювати в напрямку демонополізації. По деяких секторах була монополія, на жаль, у забезпеченні Збройних сил, тому сьогодні можу сказати, що ми залучили до виробництва засобів індивідуального захисту - йдеться про шоломи балістичні та бронежилети», - повідомив Резніков.

За словами міністра, з п’ятьма українськими виробниками укладено 7 державних контрактів. Це 138 650 шоломів балістичних і відповідно 133 тисячі бронежилетів на загальну суму 3,3 млрд гривень.

Резніков також зазначив, що без імпорту і допомоги волонтерів поки не обійтись, адже потреби ЗСУ значно вищі

Загалом міністр згадав про наступні контракти:

  • по речовому забезпеченню підписано 292 договори із 84 вітчизняними виробниками-постачальниками на загальну суму 17,9 млрд гривень
  • за напрямком паливно-мастильних матеріалів укладено 23 державних контракти з вітчизняними постачальниками на суму 3,2 млрд гривень.
  • для забезпечення харчування на сьогодні діє 42 державних контракти, які виконують 25 вітчизняних постачальників, їх загальна сума 11,7 млрд гривень.

Резніков закликав займатись бізнесом, аби створювати робочі місця та давати роботу внутрішньо переміщеним особам.

«Україна і є тим флангом, який захищає світ, Це свідчить про те, що в українську систему оборони західні партнери будуть вкладати свої інвестиції. Це якраз бізнесу має бути абсолютно зрозумілим, що саме на цій темі є сенс заробляти гроші, створювати робочі місця і, відповідно, розвиватись як бізнес», - резюмував міністр.


Артем Руденко, ZN.ua





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