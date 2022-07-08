WP: У США з’явився страх, що чим довше триває війна, тим більше Україна втратить

Минулого тижня на саміті НАТО в Мадриді президент США Джо Байден хвалив єдність союзників. Російський автократ Владімір Путін «думав, що він може зламати трансатлантичний альянс», - сказав американський лідер журналістам, наголосивши, що вторгнення Росії в Україну лише гальванізувала Захід і спровокувала неминуче розширення НАТО в Скандинавії.

«Ми будемо триматися України. І весь альянс буде підтримувати її стільки, скільки буде потрібно, щоб переконатися, що вона не зазнає поразки», - сказав Байден.

Це була заява про наміри і зобов’язання перед урядом в Києві, яка перегукувалася з позицією європейських партнерів. Однак, його твердження містили приховане питання без відповіді: США і союзники може й роблять все, що можуть, щоб не дати Україні впасти, але як щодо сприяння українській перемозі? Про це пише Washington Post .

Адміністрація Байдена і європейські союзники вже передали Києву військову допомогу на мільярди доларів. Вони скупили боєприпаси і техніку радянських часів, які найкраще відповідають українським можливостям, забезпечили необхідною тактичною зброєю на зразок протитанкових ракет Javelin, а також пришвидшили модернізацію української армії за допомогою передових артилерійських і ракетних систем. Захід також створив великий економічний тиск на Росію за допомогою санкцій. Але деякі чиновники в Києві і Вашингтоні стверджують, що всього цього не достатньо.

Вже кілька місяців з України і східноєвропейських країн надходить простий сигнал: дайте українській армії зброю, а точніше більше зброї. Вони критикували затримки у поставках і наполягали на тому, щоб Захід збільшив кількість техніки, ніж зараз надходить. Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що західна артилерія нарешті «почала потужно працювати» на користь української армії, знищуючи російські склади зі зброєю й пальним. Але Україні все ще бракує передових систем ППО для захисту українських міст від російських ракетних ударів. І закупка таких систем займає більше часу.