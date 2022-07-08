Конфлікт між ОП та мером Чернігова: Атрошенко звернувся до Зеленського

Мер Чернігова заявив, що його намагаються усунути від управління містом, інформує ZN.ua.

Конфлікт між ОП та мером Чернігова: Атрошенко звернувся до Зеленського

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням «втрутитися в ситуацію» та вплинути на політичну еліту, яка під час війни намагається позбавити його посади мера міста. Атрошенко опублікував звернення на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, мер Чернігова заявив, що політична єдність була особливо важливою на початку російського вторгнення, коли частина політиків та чиновників втекли. Але, за його словами, з часом політика змінилася та «почала переслідувати свої традиційні інтереси».

«Сьогодні, мене, міського голову, Ваші підлеглі намагаються усунути від управління містом та поставити свою людину шляхом призначення військової адміністрації в Чернігові. Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови», - сказав Атрошенко у зверненні до Зеленського.

Мер Чернігова заявив, що проти нього «в хід йдуть усі засоби»: заборона візитів за кордон за коштами на відновлення міста, «привіти» через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого.

«Пане Президенте! Я не можу допустити, щоб Чернігів страждав. Тому звертаюся до Вас, як до Гаранта Конституції! Прошу Вас втрутитися в ситуацію, зупинити політичну атаку окремих Ваших підлеглих на мене, та усіляко підтримати місто і міського голову Чернігова. Центральна та місцева влада мають працювати разом проти ворога, а не один проти одного», - заявив Атрошенко.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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