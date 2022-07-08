На Луганщині окупанти забороняють людям користуватися мобільними телефонами, деяких розстрілюють за порушення – Гайдай

Військові РФ намагаються знайти українців, які допомагають ЗСУ завдавати ударів по російським об’єктам, інформує ZN.ua.

Російські окупаційні війська заборонили місцевим жителям тимчасово захопленого міста Кремінна Луганської області користуватися мобільними телефонами, підозрюючи їх у допомозі українським силам. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Він пояснив, що загарбники проводять там “каральні операції” через ті втрати, яких зазнали в результаті “хлопків” у глибокому тилу тимчасово окупованих територій Луганщини. Провину за удари, завдані по їхнім складам з боєприпасами й паливом, військові РФ вирішили покласти на населення.

“Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей. У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном – це для них сигнал причетності до шпіонажу”, – розповів Гайдай.


Максим Царук, ZN.ua





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