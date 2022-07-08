На Луганщині окупанти забороняють людям користуватися мобільними телефонами, деяких розстрілюють за порушення – Гайдай

Російські окупаційні війська заборонили місцевим жителям тимчасово захопленого міста Кремінна Луганської області користуватися мобільними телефонами, підозрюючи їх у допомозі українським силам. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram .

Він пояснив, що загарбники проводять там “каральні операції” через ті втрати, яких зазнали в результаті “хлопків” у глибокому тилу тимчасово окупованих територій Луганщини. Провину за удари, завдані по їхнім складам з боєприпасами й паливом, військові РФ вирішили покласти на населення.

“Шукають тих, хто міг повідомити координати ЗСУ чи просто сфотографувати розташування цілей. У Кремінній людям заборонено користуватися мобільними телефонами, окрім того, людей розстрілюють, якщо оркам здається, що людина занадто багато спілкується телефоном – це для них сигнал причетності до шпіонажу”, – розповів Гайдай.