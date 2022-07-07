Американські сенатор Грем та Блументал відвідали Бучу та зустрілися із Зеленським

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюментал відвідали Бучу, де обговорили з бучанським міським головою Анатолієм Федоруком гуманітарну, економічну допомогу, а також відновлення громади після звільнення від російської армії, повідомляється на офіційній сторінці у Фейсбук Бучанської міської ради.

Сенатори також зустрілися із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Радий зустрічі з сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Двопалатна та двопартійна підтримка для нас дуже важлива. Відчуваємо і цінуємо цю об'єднаність", – написав Зеленський після зустрічі.

Зеленський у розмові з сенаторами повідомив, що "першочергове завдання, щоб до 1 вересня жінки з дітьми змогли повернутися додому, а діти та студенти – піти до шкіл та університетів".

"Розраховуємо на підтримку Конгресу у питанні постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Ми маємо забезпечити рівень безпеки неба, щоб люди не боялися жити в Україні", – зазначив президент.