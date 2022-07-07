Загальна мобілізація зачекає: кремль намагається підтримати війну спеціальними заходами, що вигадали

Володимир Путін

У нелегітимній Держдумі пройшов перше читання закон про "спеціальні економічні заходи".

Російське керівництво намагається підтримати повномасштабну війну проти України економічними заходами без формального оголошення загальної мобілізації. З цією метою там було прийнято закон про "особливі економічні заходи".

Про це повідомляється в Twitter розвідки Міноборони Великобританії.

Розвідники зазначають, що 5 липня у нелегітимній Держдумі пройшов перше читання закон про "спеціальні економічні заходи", який, ймовірно, буде вжито і дасть повноваження Кремлю контролювати трудові відносини, відновлювати мобілізаційні кошти та вивільняти активи з державних резервів.

Британці вважають, що закон є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну без формального оголошення загальної мобілізації, яка залишається "політично вразливим кроком". Тобто із загальною мобілізацією вирішили почекати.

Путін, кремль, Росія

Закон також дозволяє росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні та її невдачі у придушенні української армії, над якою була чисельна перевага у людях та озброєннях.


Александра Павленко, politeka.net





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