Білоруси самі не підуть, - політолог Руслан Бізяєв

Політолог Руслан Бізяєв розповів, що білоруси не мають мотивації воювати проти України, але на них дуже тисне путін.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Что дальше?» з Вікторією Панченком .

«На нашому боці те, що в даному випадку білоруси самі не підуть, але в будь-якому разі зараз стосунки з Білоруссю залишають бажати кращого, м'яко кажучи», - зазначив Руслан Бізяєв.

На думку експерта, недооцінювати можливий наступ армії Білорусі не можна, адже ймовірно вони вторгатимуться разом із російськими регулярними військами, а їхнє завдання буде відрізати постачання озброєння із Заходу. Але, як сказав політолог, самі білоруси не мотивовані та не зацікавлені у тому, щоб напасти на Україну та Лукашенко, зокрема, розуміє, що це може призвести до повстання народу.

«З іншого боку, Лукашенко як посередник, ще той «товариш»: він примудряється одночасно отримати зброю з росії та отримати безвізовий режим із Польщею», - наголосив Руслан Бізяєв.

Як зазначив політолог, путін дуже сильно тисне на Білорусь, тому ймовірно наступ все ж таки буде, але питання лише в тому, коли він станеться. На думку експерта, Лукашенко не хоче йти на такий крок, але йому не лишають вибору.