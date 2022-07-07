Білоруси самі не підуть, - політолог Руслан Бізяєв

Білоруси самі не підуть, - політолог Руслан Бізяєв

Політолог Руслан Бізяєв розповів, що білоруси не мають мотивації воювати проти України, але на них дуже тисне путін.

Про це він розповів на каналі Знай 24 у програмі «Что дальше?» з Вікторією Панченком.

«На нашому боці те, що в даному випадку білоруси самі не підуть, але в будь-якому разі зараз стосунки з Білоруссю залишають бажати кращого, м'яко кажучи», - зазначив Руслан Бізяєв.

На думку експерта, недооцінювати можливий наступ армії Білорусі не можна, адже ймовірно вони вторгатимуться разом із російськими регулярними військами, а їхнє завдання буде відрізати постачання озброєння із Заходу. Але, як сказав політолог, самі білоруси не мотивовані та не зацікавлені у тому, щоб напасти на Україну та Лукашенко, зокрема, розуміє, що це може призвести до повстання народу.

«З іншого боку, Лукашенко як посередник, ще той «товариш»: він примудряється одночасно отримати зброю з росії та отримати безвізовий режим із Польщею», - наголосив Руслан Бізяєв.

Як зазначив політолог, путін дуже сильно тисне на Білорусь, тому ймовірно наступ все ж таки буде, але питання лише в тому, коли він станеться. На думку експерта, Лукашенко не хоче йти на такий крок, але йому не лишають вибору.


user, politeka.net





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Військової допомоги для України все ще недостатньо — ДаніловВійськової допомоги для України все ще недостатньо — Данілов
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
«Зробили негативний наступ»: політолог Борис Тизенгаузен прокоментував відступ росіян зі Зміїного«Зробили негативний наступ»: політолог Борис Тизенгаузен прокоментував відступ росіян зі Зміїного
США дотримуються тактики, як за часів Радянського Союзу, коли використовували війну в Афганістані для розвалу СРСР, - політолог Раміс ЮнусСША дотримуються тактики, як за часів Радянського Союзу, коли використовували війну в Афганістані для розвалу СРСР, - політолог Раміс Юнус
Блінкен не збирається спілкуватися з Лавровим на саміті G20 — Держдеп СШАБлінкен не збирається спілкуватися з Лавровим на саміті G20 — Держдеп США
Джонсон про підсумки саміту НАТО: "Перевищив усі очікування"Джонсон про підсумки саміту НАТО: "Перевищив усі очікування"
Канада не відмовлятиметься від участі в саміті G20 через ПутінаКанада не відмовлятиметься від участі в саміті G20 через Путіна
Саміт НАТО звинувачує РФ в анексіях, підривній діяльності та агресії - підсумковий документСаміт НАТО звинувачує РФ в анексіях, підривній діяльності та агресії - підсумковий документ
НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним — Стефанішина про саміт у МадридіНАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії, накреслені Путіним — Стефанішина про саміт у Мадриді
Саміт НАТО: Китай – не загроза, як Росія, але викликСаміт НАТО: Китай – не загроза, як Росія, але виклик
Політолог Вадим Карасьов розповів, чому росія постійно змінює свої цілі у війніПолітолог Вадим Карасьов розповів, чому росія постійно змінює свої цілі у війні
Саміт G20 на Балі: путіна викинули із зустрічі лідерів держав, подробиціСаміт G20 на Балі: путіна викинули із зустрічі лідерів держав, подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости