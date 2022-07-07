Буряти несподівано почали прозрівати, навіщо їх послали до України: "Не хочу бути окупантом"

У Бурятії посилилося нерозуміння, навіщо їм потрібна Україна.

З України "вантажем 200" відвозять переважно вихідців з бідних регіонів росії. Найчастіше гинуть солдати з національних республік — у лідерах Дагестан та Бурятія (тут ховають чи не щодня). Тому не дивно, що буряти все частіше намагаються відмовлятися від військових контрактів.

Про це повідомила журналістка та правозахисниця Олександра Гармажапова.

За її словами, у Бурятії посилилося нерозуміння, навіщо їм потрібна Україна, коли їх кинули в бій першими в лютому і вийшло так, що їх там найменше шкода, оскільки це не основний генофонд росії. Багато хто почав розуміти, що стали просто м'ясом для військового командування росії.

"Не хочу бути окупантом. Тим більше, я стикався з расизмом у росії. Не розумію, чому ми "денацифікуємо" Україну", – написав їй нещодавно бурят.

Вона додала, що лише за останні кілька днів до їхнього фонду зателефонували близько 300-350 бурятів, які питали, як їм розірвати контракт та залишитися вдома.