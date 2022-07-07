США, Туреччина та Албанія долучаться до повоєнного відновлення Харкова — Терехов

Сполучені Штати Америки та Туреччина готові взяти участь у повоєнному відновленні Харкова. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, досягнуто домовленість про реконструкцію Албанським містом Тирана однієї зі зруйнованих окупантом шкіл.