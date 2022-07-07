США, Туреччина та Албанія долучаться до повоєнного відновлення Харкова — Терехов

Домовленості були досягнуті на конференції в Лугано.

США, Туреччина та Албанія долучаться до повоєнного відновлення Харкова — Терехов
© Getty Images

Сполучені Штати Америки та Туреччина готові взяти участь у повоєнному відновленні Харкова. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Крім того, досягнуто домовленість про реконструкцію Албанським містом Тирана однієї зі зруйнованих окупантом шкіл.

Про домовленість зі США та Туреччиною стало відомо після зустрічей на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано, де був представлений план відновлення України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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