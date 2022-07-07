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2022-07-07
Мешканці окупованого Криму отримали доступ до правосуддя на материку
Судові справи з АР Крим передаватимуть до судів Київської та Одеської областей, інформує
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Судові справи з АР Крим передаватимуть до судів Київської та Одеської областей. Відповідне розпорядження підписав голова Верховного Суду Всеволод Князєв 5 липня,
Зокрема, кримінальні справи, підсудні судам тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополя, будуть передаватися до судів на Київщині, оскільки саме в м. Києві розташована прокуратура Автономної Республіки Крим, а цивільні справи розглядатимуться на Одещині з огляду на територіальну наближеність регіонів.
Таке рішення дає можливість жителям тимчасово окупованих територій реалізувати своє право на доступ до правосуддя.
Микита Ткаченко, ZN.ua