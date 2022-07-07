СБУ затримала зрадницю, яка «здавала» окупантам українських захисників у Ворзелі

СБУ затримала зрадницю, яка «здавала» російським окупантам українських захисників у Ворзелі на Київщині. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба безпеки розслідує понад тисячу кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Зокрема, у Києві завершили досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані про оборону столиці, а також про дислокацію українських військових підрозділів.

Крім того, на Київщині затримали зрадницю, яка «здавала» загарбникам адреси помешкань учасників АТО та бійців Тероборони у Ворзелі. Жінка спільно з окупантами розграбовувала помешкання місцевих жителів.

А в Луганській області на співпраці з ворогом викрили керівника одного з найбільших державних агрохолдингів. Колаборанту вже повідомили про підозру.