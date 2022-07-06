На Харківщині росіяни проводять заборонене Женевською конвенцією 1949 року дистанційне мінування – Генштаб

Також окупаційні війська не припиняють обстрілювати населені пункти

На Харківщині росіяни проводять заборонене Женевською конвенцією 1949 року дистанційне мінування – Генштаб
© Міноборони РФ

На харківському напряму російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти, а також ведуть оборонні дії та дистанційно мінують місцевість. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 6 липня.

«На харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка», – сказано у повідомленні Генштабу.

Також російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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