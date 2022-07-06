На Харківщині росіяни проводять заборонене Женевською конвенцією 1949 року дистанційне мінування – Генштаб

На харківському напряму російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти, а також ведуть оборонні дії та дистанційно мінують місцевість. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 6 липня.

«На харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка», – сказано у повідомленні Генштабу.