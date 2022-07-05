На жаль, реальний мирний процес може бути лише після смерті путіна, - журналіст Олесь Доній

На жаль, реальний мирний процес може бути лише після смерті путіна, - журналіст Олесь Доній

Громадський і політичний діяч Олесь Доній розповів про справжні цілі путіна у війні в Україні, а також заявив, що українці борються не тільки за свободу, а й за своє існування.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Він (путін, - Ред.) дозволяє жити лише тим українцям, які скажуть, що вони вже не українці, а росіяни. Усіх інших він хоче винищити фізично, тому, на жаль, реальний мирний процес може бути лише після смерті путіна», - зазначив Олесь Доній.

За словами журналіста, путін своїми діями показує, що він справжній нацист, бо його метою є саме знищення українців і усього, що пов’язано з Україною.

«Світ насправді зацікавлений у ліквідації неонациста путіна», - підкреслив Олесь Доній.

На думку журналіста, українці борються за свій вибір бути українцями та взагалі за право на своє існування, навіть попри те, що росія має більші ресурси та більший мобілізаційний потенціал.

«Українці стримують російську агресію за рахунок небаченого героїзму та самовіддачі, але як довго це може тривати – ніхто не може сказати, тому нам потрібна західна підтримка», - сказав Олесь Доній.


user, politeka.net





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