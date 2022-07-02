Може стати кісткою у горлі у ворога: що відомо про систему ППО NASAMS, яку отримає Україна

Україна може отримати сучасні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS, які суттєво посилять ЗСУ у боротьбі проти окупантів.

Про це повідомляє "Апостроф", інформує Апостроф .

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS є розробкою світових гігантів оборонної промисловості: норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon. Він здатний збивати цілі на короткій та середній дистанції – у радіусі до 25-40 км залежно від модернізації.

На каналі Spravdi пояснили у чому сила цієї новітньої зброї і чому вона може стати кісткою у горлі ворога.

Якою саме версією підкріпитися українська армія наразі невідомо, але це може бути остання модернізація, яка зараз якраз у процесі виробництва.

Таким чином виглядає пункт управління вогнем NASAMS: