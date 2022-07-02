Борис Джонсон отримав орден і став почесним громадянином Одеси

Прем'єра Британії нагородили Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів, інформує ZN.ua.

Борис Джонсон отримав орден і став почесним громадянином Одеси
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Про це в ексклюзивному інтерв'ю BBC World Service та BBC Radio-Newshour заявив мер Геннадій Труханов, повідомляє пресслужба міської ради Одеси.

«Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів», — наводить цитату з інтерв’ю Труханова пресслужба.

Таким чином, пан Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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