Депутат здав ворогові списки українських військових: що відомо про зрадника

українські військові, бійці ЗСУ

У Харківській області в державній зраді підозрюють депутата.

Він добровільного перейшов на бік країни-агресора. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

Посадовець передав окупантам інформацію про місце розташування офісної техніки, списків учасників бойових дій в антитерористичній операції та Операції об'єднаних сил.

Видавав розташування сонячних батарей, які розміщені в амбулаторній лікарні села.

Також депутат розказав про місце проживання місцевого лікаря, щоб той надалі лікував поранених окупантів.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
Блок рекламы


Похожие новости
У скільки ворогові обійшлася окупація Зміїного: названа вражаюча сумаУ скільки ворогові обійшлася окупація Зміїного: названа вражаюча сума
"Стають уразливішими": стало відомо, як російський флот постраждає від втрати Зміїного"Стають уразливішими": стало відомо, як російський флот постраждає від втрати Зміїного
Депутат-зрадник з Херсона Ковальов вижив після замаху. ВІДЕОДепутат-зрадник з Херсона Ковальов вижив після замаху. ВІДЕО
Російське Міноборони збило більше літаків, ніж було в українських ВПС - видання “Проект”Російське Міноборони збило більше літаків, ніж було в українських ВПС - видання “Проект”
Відіграла важливу роль у звільненні Зміїного: що відомо про українську САУ "Богдана" - характеристики і фотоВідіграла важливу роль у звільненні Зміїного: що відомо про українську САУ "Богдана" - характеристики і фото
Ракетний удар по Миколаєву: відомо уже про шістьох загиблихРакетний удар по Миколаєву: відомо уже про шістьох загиблих
У Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історіїУ Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історії
Ворогові довелося ухилятися і тікати: російська авіація отримала "на горіхи" від ЗСУ, подробиціВорогові довелося ухилятися і тікати: російська авіація отримала "на горіхи" від ЗСУ, подробиці
РФ продовжить завдавати ракетних ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських сил — Міноборони БританіїРФ продовжить завдавати ракетних ударів, намагаючись перешкодити поповненню запасів українських сил — Міноборони Британії
У Бурятії дружини військових вимагали повернути їхніх чоловіків з УкраїниУ Бурятії дружини військових вимагали повернути їхніх чоловіків з України
Последние новости
Подгружаем последние новости