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2022-07-01
Депутат здав ворогові списки українських військових: що відомо про зрадника
У Харківській області в державній зраді підозрюють депутата.
Він добровільного перейшов на бік країни-агресора.
Посадовець передав окупантам інформацію про місце розташування офісної техніки, списків учасників бойових дій в антитерористичній операції та Операції об'єднаних сил.
Видавав розташування сонячних батарей, які розміщені в амбулаторній лікарні села.
Також депутат розказав про місце проживання місцевого лікаря, щоб той надалі лікував поранених окупантів.
Алексей Ионов, politeka.net