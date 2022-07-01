Депутат здав ворогові списки українських військових: що відомо про зрадника

У Харківській області в державній зраді підозрюють депутата.

Він добровільного перейшов на бік країни-агресора. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

Посадовець передав окупантам інформацію про місце розташування офісної техніки, списків учасників бойових дій в антитерористичній операції та Операції об'єднаних сил.

Видавав розташування сонячних батарей, які розміщені в амбулаторній лікарні села.

Також депутат розказав про місце проживання місцевого лікаря, щоб той надалі лікував поранених окупантів.