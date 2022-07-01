Ракета несла 900 кг вибухівки: під завалами ТЦ у Кременчуці виявили десятки фрагментів тіл, нові дані

Ракета несла 900 кг вибухівки: під завалами ТЦ у Кременчуці виявили десятки фрагментів тіл, нові дані

Число загиблих внаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці зросло до 19.

Про це, як пише Politeka.net, вранці 1 липня повідомляє ДСНС України.

«Станом на дев'яту ранку 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ «Амстор» додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл», - йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 людей. 62 особи отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 26 осіб було госпіталізовано.

У свою чергу, спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому ВСУ не вдалося збити ракету, випущену росіянами по ТЦ.

За його словами, високошвидкісні ракети Х-22 випускають далеко від України, тому ворожі літаки не входять до радіусу дії систем ППО. Після запуску ЗСУ мають лічені хвилини, щоб опрацювати інформацію, але, як правило, системи ППО можуть збити Х-22 вкрай рідко.

«Україні потрібні сучасні системи протиракетної оборони, щоб протистояти ударам по українських містах. Поки що українська оборона більш протиповітряна — тобто проти літаків», - повідомив Юрій Ігнат.

Раніше стало відомо, що знайдені на території зруйнованого торгового центру "Амстор" у Кременчуці уламки боєприпасу свідчать про те, що ВКС росії для удару застосували ракету Х-22, яка несла понад 900 кг вибухової речовини.

Даний тип озброєння було розроблено та виготовлено у СРСР ще 1961 року. Ракети була розроблена для застосування у зв'язці з бомбардувальником Ту-22 як засіб для ураження ворожих авіаносців.

Ракета має довжину 11,5 метрів при вазі 5,7 тонн. Швидкість її польоту становить до 4000 км год, що робить її надзвуковою, а дальність польоту в залежності від висоти та швидкості польоту знаходиться в районі 400-550 кілометрів. Ракета здатна нести як звичайні фугасно-кумулятивні боєголовки, так і мати бойову частину з ядерною начинкою.

Президент Володимир Зеленський показав запис відеокамер, які зафіксували удар російських ракет по торговому центру у Кременчуці.

Президент запевнив, що всіх причетних до ракетних ударів по цивільних об'єктах, а також російських дипломатів і пропагандистів, які виправдовують цей теракт – буде покарано.


Катерина Петренко, politeka.net





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