Ні про який "жест доброї волі" мова не йде: у Британії пояснили, чому росіяни залишили Зміїний

Російські війська залишили острів Зміїний через постійні обстріли ЗСУ. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії, опублікованому на сторінці у Твіттер.

Там зазначено, що протягом кількох останніх тижнів ЗСУ з допомогою ракет і безпілотників здійснювали удари по російському гарнізону. Також захисники з допомогою протикорабельних ракет заважали підвезенню постачання на острів.

"Росія, швидше за все, пішла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону і його зростаючу вразливість для українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні.