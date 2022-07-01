Ні про який "жест доброї волі" мова не йде: у Британії пояснили, чому росіяни залишили Зміїний

ЗСУ вдалося ізолювати гарнізон РФ, який там знаходився, інформує ZN.ua.

Ні про який
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Російські війська залишили острів Зміїний через постійні обстріли ЗСУ. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії, опублікованому на сторінці у Твіттер.

Там зазначено, що протягом кількох останніх тижнів ЗСУ з допомогою ракет і безпілотників здійснювали удари по російському гарнізону. Також захисники з допомогою протикорабельних ракет заважали підвезенню постачання на острів.

"Росія, швидше за все, пішла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону і його зростаючу вразливість для українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/LarzZ93o7q

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/AK8aX1SBFi

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 1, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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