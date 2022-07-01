Сьогодні немає безпосередньої загрози вторгнення білоруських військ в Україну – заступник голови ГУР

Вадим Скібіцький розповів, чи змогли б опозиційні білоруси зірвати потенційне вторгнення їх військових до України, інформує ZN.ua.

Сьогодні немає безпосередньої загрози вторгнення білоруських військ в Україну – заступник голови ГУР
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На сьогодні немає безпосередньої загрози вторгнення в Україну військ Білорусі зі своєї території, заявив військовому телебаченню заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Водночас він зауважив, що зараз у РБ протестний рух не настільки масовий, аби допомогти зірвати потенційні плани вторгнення.

Зокрема, за словами Скібіцького, зараз немає безпосередньої загрози перетину білоруською армією нашого кордону, бо країна-союзниця РФ не створила угруповання військ, не розгорнула систему управління цим угрупованням. А саме це є головним елементом, який свідчив би про безпосередню підготовку до бойових дій чи агресії.

«Однак, перебування біля нашого кордону семи батальйонів ЗС Білорусі спонукає нас діяти адекватно, теж тримати наші сили у боєздатності, посилювати розвідку. А це відволікає ресурси, сили та засоби в першу чергу від нашого східного фронту», – зазначив Скібіцький

Крім того, за його словами, постійне переміщення білоруських військ «спрямоване на те, щоб тримати нас у напрузі». Також він повідомив, що відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі.

Заступник голови ГУР МОУ додав, що зараз активність опозиції в Білорусі та рух опору поки що не стали масовими. Більш того, в РБ немає яскраво вираженого протестного потенціалу, який дозволив би не допустити втягування Білорусі у війну.





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