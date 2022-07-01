Україна контролює 45% Донецької області — Кириленко

На даний момент Україна контролює близько 45% Донецької області, але окупанти продовжують обстріли майже кожного населеного пункту, підконтрольного ЗСУ. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко в ефірі об’єднаного телемарафону.

За словами посадовця, він впевнений в тому, що українським захисникам вдасться визволити Донбас, незважаючи на складну ситуацію, яка існує зараз.

«Донеччина і Луганщина зараз є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти. На Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається. А на Донеччині лишилося, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області і це при тому, що третина була окупована протягом восьми років до повномасштабного вторгнення. Обстріли на території Донеччини настільки руйнівні і настільки їх велика кількість…Обстрілюються фактично всі населені пункти», – сказав Кириленко.

Очільник Донецької області також зазначив, що в останні дні свої основні зусилля ворог сконцентрував на Слов’янську, який постійно бомбардує з артилерії і з повітря.