"Можна книгу писати": Віталій Кім розповів, як місцеві мисливці не дали окупантам захопити Миколаїв

Віталій Кім

Глава ОВА Миколаївщини розповів, чому Миколаїв не став другим Херсоном

Відомий на всю Україну голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю LB.ua розповів, як вдалося організувати оборону регіону, щоб не допустити окупацію.

За словами чиновника, в той момент об'єдналися всі – місцева влада, військові, поліція, Територіальна оборона і навіть місцеві мисливці. Про останніх, до речі, Кім відгукується з особливою теплотою. За його словами, мисливці вдало наводили українську артилерію і знищували ДРГ.

"Успіх - це ж не одне якесь правильне рішення, успіх - це послідовність багатьох маленьких правильних рішень. І тут бували і військові, і ТРО і патрульна поліція, і ми, і всі люди, і мисливці, всі хотіли цього, просто ми згуртувалися. Там можна книгу писати, загинули багато людей, які наводили нашу артилерію. Це була така загальна ідея. І коли ми розібралися, то ми їх не пустили", - розповіла Віталій Кім.

Миколаїв, ОГА, обстріл, адміністрація

Також він додав, що завжди залишається ризик, що російські окупанти спробують захопити Миколаїв. Які у них плани не знає ніхто.

"Ризик завжди є. Які плани в окупантів далі ми не можемо знати. Зараз вони сконцентровані на сході нашої країни. Що буде після цього – ми виграємо, вони просунутися, будуть резерви, будуть мобілізацію цю всеросійську робити - цього ми не знаємо. Але ми готуємося до всіх сценаріїв", - сказав Кім.

Віталій Кім


Галина Струс, politeka.net





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