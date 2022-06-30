Лукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу України

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Насправді Лукашенко не хоче воювати з Україною.

Вже 30 років самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається викручуватися, щоб зберегти свою владу. Робить він це і зараз. Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Лукашенко щороку приїжджав до Москви, підписував все нові документи про "кінцеве об'єднання" двох держав. Але це все маячня, адже Лукашенко не готовий змінити статус диктатора на простого секретаря "Мінського обкому" і просто водить за ніс Кремль.

Андрій Піонтковський зазначив, що аналогічно самопроголошений президент Білорусі діятиме і з приводу війни з Україною, він зробить виставу, показуватиме, що готується до вторгнення. Але насправді Лукашенко не хоче воювати з Україною, адже для нього це вкрай небезпечно - за соціологічними опитуваннями близько 80% білорусів не підтримують ідею вторгнення.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

"Мій прогноз - він буде робити все, що завгодно, говорити дикі промови, вимагати дати йому ядерну зброю. Але війська в Україну він не кине. Він хитрий, Лукашенко збирається ще пережити путіна. А коли президента рф судитимуть на процесі військових злочинців, то Лукашенко хоче бути там тільки свідком", - пояснив Андрій Піонтковський.


Александра Павленко, politeka.net





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