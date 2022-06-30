Як виганяли окупантів із острова Зміїний: опубліковано фото та відео

Не витримавши натиску українських військових російські окупанти змушені були покинути острів "Зміїний", евакуюючись на швидкісних катерах, інформує Апостроф.

Відео того, як українські бійці боролися за територію острову опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він подякував захисникам Одещини, які мужньо відвойовували стратегічно важливу ділянку нашої території та вжили для цього усіх можливих заходів. Залужний також висловив вдячність українським конструкторам за створення військової техніки та іноземним партнерам за її надання.

Варто зазначити, що "Схем" опублікували два супутникові фото за 29 червня: як виглядав острів Зміїний до обстрілу о 9 годині ранку середи і після початку обстрілу о 14 годині того ж дня. Згідно з повідомленням ОК "Південь" обстріл тривав з 29 по 30 червня.


Марія Швець, Апостроф





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