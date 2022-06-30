Глава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реально

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України — реально. Про це Трасс сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє The Guardian .

«Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території», - зазначила Трасс.

У відповідь на запитання про те, чи вірить британський уряд, що війська РФ можна буде витіснити з усієї території України протягом осяжного періоду часу, глава МЗС відповіла ствердно.

«Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу», - сказала Трасс.