Глава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реально

За словами Ліз Трасс, саме тому Британія надає допомогу Україні, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Британії: Повністю витіснити російські війська з України — реально
© Liz Truss

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що повністю витіснити російські війська з України — реально. Про це Трасс сказала в ефірі радіо BBC, повідомляє The Guardian.

«Вся територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою. І, зрештою, росіян потрібно витіснити з усієї цієї території», - зазначила Трасс.

У відповідь на запитання про те, чи вірить британський уряд, що війська РФ можна буде витіснити з усієї території України протягом осяжного періоду часу, глава МЗС відповіла ствердно.

«Це реально, і саме тому ми надаємо додаткову летальну допомогу», - сказала Трасс.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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