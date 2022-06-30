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2022-06-30
Росіяни спробували штурмувати ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу – Генштаб
Також окупанти пробують наступати на місто з півдня
© Getty Images
Російські окупаційні війська будь-що намагаються остаточно окупувати Луганську область, а для цього їм треба захопити Лисичанськ. У Генштабі ЗСУ
«На донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають», – йдеться у зведенні Генштабу, інформує
Юлія Лавришин, ZN.ua