Росіяни спробували штурмувати ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу – Генштаб

Також окупанти пробують наступати на місто з півдня

Росіяни спробували штурмувати ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу – Генштаб
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Російські окупаційні війська будь-що намагаються остаточно окупувати Луганську область, а для цього їм треба захопити Лисичанськ. У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті.

«На донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають», – йдеться у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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