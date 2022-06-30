ЗСУ ліквідували чергового підполковника російської армії. ФОТО

Українські військові знищили заступника начальника штабу 11 ОДШБ підполковника армії РФ Павла Кислякова. Про це у Twitter повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
«Заступник начальника штабу начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований», – повідомив Анатолій Штефан.
Заступник начальника штабу – начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований. Слава Нації ?? Смерть ворогам? Telegram - https://t.co/GLExONwd4upic.twitter.com/jboiIshfuf