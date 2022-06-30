ЗСУ ліквідували чергового підполковника російської армії. ФОТО

Українські військові знищили заступника начальника штабу 11-ї ОДШБ підполковника армії РФ Кислякова

Українські військові знищили заступника начальника штабу 11 ОДШБ підполковника армії РФ Павла Кислякова. Про це у Twitter повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

«Заступник начальника штабу начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований», – повідомив Анатолій Штефан.

Заступник начальника штабу – начальник оперативного відділення штабу 11 одшбр підполковник Павло Кисляков вийшов із чату. Офіційно денацифікований та демілітаризований.
Слава Нації ??
Смерть ворогам?
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/jboiIshfuf

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 29, 2022

Юлія Лавришин, ZN.ua





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