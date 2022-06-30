У Росії собаки загризли 7-річну дочку зрадника України, який убивав дітей у Сирії: подробиці страшної історії

Семирічну доньку льотчика-зрадника України з Криму Антона Канорського загризли до смерті собаки посеред вулиці поблизу міста Чита в Росії. Батько загиблої бомбардував Сирію, вчиняючи воєнні злочини проти мирного сирійського населення, зокрема, дітей, а нещодавно його авіаполк розбомбив ТРЦ у Кременчуці, інформує Апостроф.

Про це написала письменниця Оксана Забужко на свій сторінці у фейсбуці.

Перед повномасштабний вторгненням країни-терориста РФ в Україну, у січні, у російському Забайкаллі дочка Канорського поверталася з уроків музики - дорогою додому посеред вулиці на неї напала зграя собак, які загризли насмерть дівчинку.

"Звісно, те, що в Росії вулицями населених пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський", - написала Забужко.

Фото: dailymail.co.uk

У тому населеному пункті дислокований авіаполк, який і розбомбив ТРЦ в Кременчуці, унаслідок чого загинуло якнайменше 20 людей, ще десятки отримали тяжкі травми, а інші вважаються зниклими безвісти. Батько загиблої дівчинки - майор Антон Канорський - зараз служить там. Раніше він отримав від Путіна орден за Алеппо (місто в Сирії, де було вбито величезну кількість мирного населення), а до 2014 року Канорський був громадянином України у складі військової частини в Криму, однак зрадив Батьківщину та перейшов на сторону окупантів.

Фото: dailymail.co.uk

"Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше – зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину", - нагадала письменниця.


Ліза Бровко, Апостроф





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