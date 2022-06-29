Норвегія слідом за Литвою обмежила рф доступ до "своїх земель": "Живуть переважно росіяни"

Норвегія через санкції проти рф відмовилася пропустити вантаж на свій архіпелаг Шпіцберген. У розташованому там шахтарському містечку Баренцбург проживають переважно росіяни.

Про це повідомляє NRK.

Заявка російської гірничодобувної компанії на отримання дозволу була відхилена 15 червня.

На прикордонній станції Стурскуг заблоковано 20 тонн російських товарів. Російська сторона просить Норвегію зробити виняток із санкцій.

Водночас в МЗС Норвегії наголошують, що норвезькі закони і повноваження діють в Баренцбурзі і Піраміді так само, як і на решті частини Шпіцбергена. Те, що ці громади є російськими, ситуацію не змінює.

Як відомо, Шпіцберген перебуває під норвезьким суверенітетом, але має унікальний статус, закріплений Шпіцбергенським трактатом від 1920 року. Він надає громадянам усіх країн, що підписали його, рівні права щодо економічної експлуатації природних ресурсів. Зараз росія - єдина країна, крім Норвегії, яка підтримує економічну присутність на архіпелазі. Там також розташовано генконсульство російської федерації.

Нагадаємо, що раніше схожа ситуація склалася і з росссійским Калінінградом. Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією рф.