Росіяни вважають, що Росія рухається у правильному напрямку, і переважно не проти "воєнної операції" – опитування

Їх запитували, як війни вплинула на їхнє життя.

Росіяни вважають, що Росія рухається у правильному напрямку, і переважно не проти
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80% росіян вважають, що зараз Росія рухається у правильному напрямку, 64% не скасували б початок "воєнної операції", якби повернулися у минуле. Про це свідчать результати опитування Russian Field.

Найчастіше респонденти говорили, що "військова операція" жодним чином не вплинула на їхнє життя (37%), проте частина опитаних повідомили про вплив на рівень життя, доходи, ціни (22%). Ще стільки ж (22%) заявили про наслідки для ментального здоров'я (решта відповідей не перевищують 6%).

Вплив "військової операції" на рівень життя найбільше відчули респонденти 30-44 років (42%). Серед опитаних, які помітили вплив СВО на доходи та ціни, 56% підтримують перехід до мирних переговорів, а 52% скасували б початок "військової операції".

Про те, що війна ніяк не вплинула на повсякденне життя, найчастіше повідомляли респонденти віком від 60 років (34%). Серед опитаних, які помітили вплив СВО на доходи та ціни, 56% підтримують перехід до мирних переговорів, а 52% скасували б початок "воєнної операції", інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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