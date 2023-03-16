Росіяни вважають, що Росія рухається у правильному напрямку, і переважно не проти "воєнної операції" – опитування

80% росіян вважають, що зараз Росія рухається у правильному напрямку, 64% не скасували б початок "воєнної операції", якби повернулися у минуле. Про це свідчать результати опитування Russian Field .

Найчастіше респонденти говорили, що "військова операція" жодним чином не вплинула на їхнє життя (37%), проте частина опитаних повідомили про вплив на рівень життя, доходи, ціни (22%). Ще стільки ж (22%) заявили про наслідки для ментального здоров'я (решта відповідей не перевищують 6%).

Вплив "військової операції" на рівень життя найбільше відчули респонденти 30-44 років (42%). Серед опитаних, які помітили вплив СВО на доходи та ціни, 56% підтримують перехід до мирних переговорів, а 52% скасували б початок "військової операції".