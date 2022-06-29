"Може, тепер заборонять цей непотріб?": Добронравов зі " Сватів" примчав до лікарні підтримати окупантів

Російський актор Федір Добронравов вирішив особисто висловити слова підтримки окупантам, які воювали на території України.

Відповідні кадри, як пише Politeka.net, з'явилися в мережі.

Виконавець ролі Івана Будька в серіалі "Свати" сказав пораненим російським військовослужбовцям, що "все буде добре" і побажав їм якнайшвидшого одужання.

Українці, багато з яких любили і серіал, і героя Федора Добронравова, тепер висловлюють надію на те, що він більше ніколи не приїде в Україну, а «Свати» опиняться під забороною.

"Всі вони готові кого завгодно підтримати, аби без роботи не залишитися. Цього вони найбільше бояться, навіть більше ніж ненависті до них українців", "Лайно! Сподіваємося більше ніколи не побачити тебе в Україні і в наших фільмах", "Мені не потрібні ні їхні фільми ні їхня музика я просто хочу щоб вони забралися з нашої землі назавжди!", "Може, тепер заборонять цей непотріб в нашому просторі", "Так я ж завжди говорив що хороші росіяни тільки на кладовищі. Є непогані, а от щоб хороші, то таких немає і ніколи не було", - пишуть українці в коментарях до відео, на якому Добронравов відвідує поранених в Україні окупантів.

Примітно, що сьомий сезон телесеріалу «Свати» виробництва Студії «Квартал 95» на українських телеекранах вийшов буквально перед війною – в грудні 2021-го року.

Зазначимо також, що Добронравов відкрито підтримував окупацію Криму.

Тим часом Максима Галкіна, який засудив "спецоперацію" рф в Україні, хочуть позбавити всього - почали з замку.