У Білорусі завершилось розслідування першої справи про «рейкових партизанів», обвинувачуваним загрожує страта

СК Білорусі завершив розслідування першої справи про «рейкових партизанів». Зокрема, трьом обвинувачуваним загрожує смертна кара. Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що трьом жителям Гомельської області висунули звинувачення за чотирма статтями:

частина 3 статті 361-1 (участь в екстремістському формуванні);

частина 3 статті 289 (терористичний акт, вчинений групою осіб та спричинений тяжкими наслідками);

частина 2, 4 статті 309 (навмисне пошкодження шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки);

частина 1 статті 356 (зрада держави).

Зокрема, у повідомленні СК обвинувачених називають «зрадниками батьківщини», хоча суд ще не розпочався. Трьом «рейковим партизанам» загрожує страта.

Білоруська влада оцінила збитки, заподіяні діями обвинувачених, на суму понад 55 тисяч білоруських рублів (близько $16,2 тисячі).