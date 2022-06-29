СБУ виклали допит російського моряка, який брав участь у спробі порятунку крейсера "Москва"

Після невдалого порятунку крейсера окупант перейшов у піхоту, його підрозділ розбили ЗСУ і взяв його в полон, інформує ZN.ua.

У квітні окупант брав участь в операції з порятунку крейсера "Москва", російського флагмана у Чорному морі, і йому не сподобалася ідея померти у морі, повідомляє СБУ.

"Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабль втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати... Я надивився, що було на Москві, і не хотів далі бачити, що посеред моря вмираєш. Це дуже жахливо. І я відмовився…” – розповідає колишній матрос.

Так він перекваліфікувався на піхотинця, щоб воювати в Україні. Через три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому "змінити профіль". І невдовзі його відправили на розвідку до Волноваського району.

Перше ж бойове завдання виявилося провальним: "розвідники" натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його в полон. Наразі він дає свідчення СБУ.


Антон Герасименко, ZN.ua





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