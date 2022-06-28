Санкції в дії: Норвегія не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені

У російському шахтарському містечку Баренцбург діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена, інформує ZN.ua.

Санкції в дії: Норвегія не пропустила вантаж для росіян на Шпіцбергені

Влада Норвегії відхилила дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на територію Шпіцбергена через материкову частину країни. Про це повідомляє видання NRK.

За інформацією Міністерства закордонних справ Норвегії, конкретну заявку на отримання дозволу на транспортування було відхилено ще 15 червня.

На прикордонній станції Стурскуг "застрягли" 20 тонн російських товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

Заявку подала гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" і посольство Росії надіслало листа до МЗС Норвегії, попросивши про виняток із санкцій. У листі росіян йдеться, що вони бояться гуманітарної кризи, якщо товари не будуть пропущені через Стурскуг. Однак у МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена.

Генеральний консул РФ Сергій Гущов розповів, що ситуація стабільна і російські дипломати працюють над отриманням пільг для товарів "з гуманітарних міркувань".

Російські вантажі раніше прибували на Шпіцберген з Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП "Стурскуг" на кордоні РФ та Норвегії.

На острови вантажі доставляє єдине вантажне судно Bring, яке вирушає на архіпелаг кожні 10 днів. У Баренцбурзі мешкають близько 500 людей, серед яких шахтарі, які працюють на вугільних шахтах російського "Арктиквугілля".

Норвегія не є членом ЄС, але входить у Європейську економічну зону, а також приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти Росії через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, схожа ситуація склалася з російським Калінінградом. Вільнюс з 18 червня обмежив транзит до Калінінграду товарів, що потрапляють під санкції ЄС. Серед них — будівельні вантажі, цемент і метали.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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