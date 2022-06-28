СБУ назвала двох російських командирів, які наказали розстріляти цивільних українців

Служба безпеки України встановила двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних на Київщині, повідомляє пресцентр відомства.

Командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Максим Краснощоков Олександр Васильєв

Встановлено, що загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх.

Обидва командира особисто допитували українців і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони.

Після цього вони віддали підлеглим наказ розстріляти людей з автоматів просто на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – військовослужбовцям 15 окремої мотострілецької бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 28 червня Служба безпеки України затримала коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону на Львівщині, а також низку пособників агресору в різних регіонах України.