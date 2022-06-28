У Білорусі після ешелонів з танками помітили ЗРК з-400: використовувалися в Сирії

У Білорусі після ешелонів з танками помітили ЗРК з-400: використовувалися в Сирії

У білоруському Гомелі помітили рух колони ЗРК з - 400» Тріумф " з заряджаючими машинами.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"По трасі М10 по об'їзній Гомеля рухається колона ЗРК С-400 "Тріумф" з заряджаючими машинами. Відомо, що в колоні близько 4-х заряджаючих машин і одна одиниця ЗРК «С-400». До цього, в районі 7:30, вони рухалися з боку Річиці на Гомель. Колона може згорнути на військовий аеродром в Зябрівці", - йдеться в повідомленні.

С-400 "Тріумф" – це російська зенітно-ракетна система (ЗРК) великого і середнього радіусу дії. Система, як заявляють, може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 400 км, а також балістичні цілі – до 60 км.

Зокрема, ЗРК С-400 росія використовувала в Сирії.

У січні 2018-го стало відомо, що в окупованому Криму в районі мису Фіолент в Севастополі росіяни розгорнули другий дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф». Перший розгорнули ще на початку 2017-го. Очікувалося прибуття третього.

Тим часом генерал ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що є велика загроза нападу на Україну з території Білорусі.

"Росіяни зараз посилено "обробляють" політичне керівництво цієї країни. Плюс вони досить жорстко контролюють настрої в білоруській армії. Вони там зараз мають практично в кожному підрозділі своїх офіцерів-кураторів, які чітко відстежують настрої. Також вони проводять додаткову пропаганду, щоб виправдати свої наміри щодо вторгнення на наші землі", - заявив він.

Але в той же час, запевнив Кривонос, досить велика кількість збройних сил Білорусі не бажають брати участь у цій агресії.

Кривонос припускає, що якщо буде наказ про вторгнення, багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон.

Додамо, раніше в Білорусі помітили ешелон з танками.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Білорусі із закликом не дати себе затягнути у війну.


Катерина Петренко, politeka.net





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