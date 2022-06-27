"Ми знаємо, що хоче росія": у Литві відхрестилися від зняття блокади Калінінграда і відповіли на залякування рф

Володимир Путін

Регламент не передбачає транзиту санкційних товарів до Калінінграда через Литву.

Литва заявила, що припиняє транзит попавших під санкції ЄС російських товарів в Калінінград через залізницю. Через це Кремль почав погрожувати Литві.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс висловився з цього приводу в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, питання "блокади Калінінграда" стосується більше не Литви, а всіх санкцій ЄС.

"Це "російська гра" – вони хочуть не тільки послабити санкції, але і "роздути питання", що впровадження санкцій проти росії не продумано", - відповів депутат Пятрас Ауштрявічюс.

Він зазначив, що там все продумано. Регламент не передбачає транзиту санкційних товарів до Калінінграда через Литву. Але росія хоче, щоб ЄС якось натиснув на Литву з питання так званого "коридору в Калінінград". При цьому депутат заявив, що тільки Литва буде вирішувати це питання, а не Євросоюз.

Володимир Путін

"Литва ніколи на це не погодиться, як і не згодна Польща. Ми в цьому не зацікавлені. Литва повністю підтримує санкції. Ми знаємо, що хоче росія і підтримуємо Україну. Тому ми не беремо участі в цій грі. До того ж росія повинна пам'ятати, що наша країна закривається 5 пунктом договору НАТО", – пояснив він.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з ПольщеюБілоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з Польщею
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти обрали новий напрямок для наступу: де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУОкупанти обрали новий напрямок для наступу: де армія рф хоче прорвати оборону ЗСУ
У НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу УкраїніУ НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу Україні
Попри погрози Кремля, у Литві розуміють, що ключова боротьба відбувається в УкраїніПопри погрози Кремля, у Литві розуміють, що ключова боротьба відбувається в Україні
Єврокомісія вже готова дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, у "транзитній" Литві обуреніЄврокомісія вже готова дозволити транзит російських товарів до Калінінграда, у "транзитній" Литві обурені
Польща вимагає пояснень від РФ через зняття прапора у КатиніПольща вимагає пояснень від РФ через зняття прапора у Катині
Повітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні УкраїниПовітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні України
«Яке право має Росія, щоб перевіряти українські кораблі?» — Блінкен висловився стосовно блокади портів«Яке право має Росія, щоб перевіряти українські кораблі?» — Блінкен висловився стосовно блокади портів
"Він злочинець": в Євросоюзі відхрестилися від можливості відновлення відносин з путіним"Він злочинець": в Євросоюзі відхрестилися від можливості відновлення відносин з путіним
Хоче зробити Грозний в містах України: Джонсон закликав не покладати надій на переговори з путінимХоче зробити Грозний в містах України: Джонсон закликав не покладати надій на переговори з путіним
"Не хоче гнити в українській канаві": в рф атакують військкомати, з'явилися нові кадри"Не хоче гнити в українській канаві": в рф атакують військкомати, з'явилися нові кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости