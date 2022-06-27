Зі вкрадених на Харківщині тепловозів та рухомого складу росіяни зробили бронепоїзд
Бронепоїзд “Єнисей” підвозить окупантам боєприпаси
Російські окупаційні війська використовують на тимчасово окупованих територіях України новий бронепоїзд “Єнисей”, який вони побудували із вкраденого на Харківщині майна “Укрзалізниці”. Про це повідомляє
Про те, що росіяни використовують на фронті для ведення війни проти України бронепоїзд “Єнисей”, першим або одним із перших повідомив Telegram-канал
Defense Express повідомляють, що поїзд збудували на основі контейнерів, тепловозів та рухомого складу, що були вкрадені в "Укрзалізниці" на окупованій частині Харківщини. На те, що “Єнисей” призначений саме для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій вказує і те, що в "голові" поїзда стоїть платформа із ЗУ-23-2, і вогневі точки, обладнані навіть у вагонах-товарняках. Заявлена схема поїзда – два маневрові тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (із яких чотири – платформи із БМП-2 та ЗУ-23-2).
Проте експерти Defense Express, вивчивши фото панцерника, побачили в ньому багато вразливих місць, зокрема нічим не захищений паливний бак, розташований між колісними арами. "Усе, що над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. Оцей захист бронелистами на тепловозі – це скоріше із розряду "мангалів" на танках, в сенсі – дає екіпажу психологічне відчуття "захищеності", але не витримує зустрічі з NLAW чи Javelin, або ж іншими системами протитанкового озброєння", – повідомляє Defense Express.