Ситуація на півдні: артилерійські дуелі, авіанальоти Мі-28 та розвідка “Орланом”

Бойові дії в південній операційній зоні наразі відбуваються переважно у вигляді артилерійських дуелей та авіанальотів, повідомляє в нічному зведенні оперативне командування “Південь”.

Зокрема, росіяни нанесли авіаудар гелікоптером Мі-28 у спробі відновити втрачені території поблизу н.п. Потьомкіново, без втрат.

Натомість українські сили Протиповітряної оборони приземлили три російські “Орлани”, які намагались проводити повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ударів по позиціях ЗСУ. Ворожу апаратуру знищено.

Удар по школі, будинку культури та багатоповерхівках

Українські військові називають ситуацію в регіоні динамічною, напруженою, але контрольованою. Складною була обстановка в Зеленодольську та н.п. Велика Костромка.

В Зеленодольську росіяни влаштували “справжній вогневий ураган з однойменних систем залпового вогню”. Йдеться про 20 випущених снарядів, як наслідок – пошкоджені декілька багатоповерхівок, дитяча спортивна школа, пошта, будинок культури, зайнялась пожежа на території дачного кооперативу. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено двоє цивільних.

“Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів”, - нагадують в ОК “Південь”.