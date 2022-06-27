Ситуація на півдні: артилерійські дуелі, авіанальоти Мі-28 та розвідка “Орланом”

Лише в одному з н.п. пошкоджені декілька багатоповерхівок, дитяча спортивна школа, пошта, будинок культури, зайнялась пожежа на території дачного кооперативу. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки, інформує ZN.ua.

Ситуація на півдні: артилерійські дуелі, авіанальоти Мі-28 та розвідка “Орланом”
Окупанти нанесли авіаудар гелікоптером Мі-28 у спробі відновити втрачені території поблизу н.п. Потьомкіново
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Бойові дії в південній операційній зоні наразі відбуваються переважно у вигляді артилерійських дуелей та авіанальотів, повідомляє в нічному зведенні оперативне командування “Південь”.

Зокрема, росіяни нанесли авіаудар гелікоптером Мі-28 у спробі відновити втрачені території поблизу н.п. Потьомкіново, без втрат.

Натомість українські сили Протиповітряної оборони приземлили три російські “Орлани”, які намагались проводити повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ударів по позиціях ЗСУ. Ворожу апаратуру знищено.

Удар по школі, будинку культури та багатоповерхівках

Українські військові називають ситуацію в регіоні динамічною, напруженою, але контрольованою. Складною була обстановка в Зеленодольську та н.п. Велика Костромка.

В Зеленодольську росіяни влаштували “справжній вогневий ураган з однойменних систем залпового вогню”. Йдеться про 20 випущених снарядів, як наслідок – пошкоджені декілька багатоповерхівок, дитяча спортивна школа, пошта, будинок культури, зайнялась пожежа на території дачного кооперативу. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено двоє цивільних.

“Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів”, - нагадують в ОК “Південь”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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