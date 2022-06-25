СБУ повідомила про підозру командиру РФ, який віддав наказ бомбити Дубно

А на Закарпатті затримали ще одного агента російських спецслужб, інформує ZN.ua.

СБУ повідомила про підозру командиру РФ, який віддав наказ бомбити Дубно
© СБУ

З початку повномасштабної війни РФ проти України СБУ повідомила про підозру за злочини проти держбезпеки понад 1,5 тисячі зловмисників. Зокрема, Служба безпеки викрила російського командира, за чиїм наказом здійснювалися ракетні удари по місту Дубно Рівненської області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«На Рівненщині співробітники СБУ ідентифікували та повідомили про підозру командиру підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно», - йдеться у повідомленні.

А на Закарпатті затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачево. Згідно з повідомленням СБУ, агентом виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.

Крім того, у Києві в ході спецоперації затримано організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів.

Зловмисник діяв під виглядом волонтера одного з добровольчих формувань.

Зазначається, що за викритими фактами СБУ проводить системну роботу з встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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