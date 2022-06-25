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2022-06-25
Окупанти випустили 24 ракети по околицях Житомира — мер
За словами мера міста, ракети були випущені з території Білорусі, інформує
Фото ілюстративне© Валентин Резніченко / Telegram
Війська РФ обстріляли Житомирську область. Загарбники випустили 24 ракети по околицях Житомира. Про це
«Сьогодні зранку ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети випущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира. Я не можу коментувати, є чи жертви», - заявив мер.
Анастасія Гурін, ZN.ua