Окупанти випустили 24 ракети по околицях Житомира — мер

Війська РФ обстріляли Житомирську область. Загарбники випустили 24 ракети по околицях Житомира. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

«Сьогодні зранку ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети випущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира. Я не можу коментувати, є чи жертви», - заявив мер.