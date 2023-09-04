Міноборони: Щоб бити по РФ, потрібні ракети на 1500-200 км. Ми працюємо над цим

Резніков ще раз наголосив, що Україна не планує воювати зі своїми сусідами.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що протиракетну та ракетну програми Україна прийняла перед початком великої війни, тому над зброєю, яка може бити по РФ , наразі все ще працюють. Під час інтерв'ю "Укрінформу" він наголосив, що ЗСУ необхідні ракети, дальність яких - 1500-2000 кілометрів, інформує ZN.ua .

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"Але це мільярди, які потрібно інвестувати в дослідження наших підприємців, випробування. Це потрібно було робити давно, тоді б ми мали свою ППО, - пояснив Резніков. - Але ж у нас було трохи С-300, ніхто ж не нападе. А тепер дякуємо партнерам за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun".

Поруч з цим він наголосив, що Україні не потрібне озброєння, яке уражає об'єкти на відстані, приміром, 15000 кілометрів. Адже наша держава не планує воювати зі своїми сусідами.