У США скасували рішення 50-річної давності, яке давало жінкам право на аборти

Верховний суд США 24 червня скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт. Про це повідомляє видання Washington Post.

Йдеться про рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року. Скасування цього рішення може призвести до заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу Америки.

"Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам", – сказано у рішенні суду.

Противники вердикту вважають, що це рішення може призвести до збільшення кількості підпільних абортів. А також як наслідок – зросте смертність серед жінок, відмови від новонароджених та дітовбивства.

Наразі кожен штат може вирішувати це питання на свій розсуд, але ухвалення поправок до законодавства очікують у 50 штатах. Таким чином зміни торкнуться близько 36 млн жінок репродуктивного віку.Існує вірогідність, що ці жінки будуть змушені їхати до інших штатів, де процедура штучного переривання вагітності буде дозволена.