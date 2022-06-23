Україна стала кандидатом на членство в ЄС

Подальші кроки щодо вступу до ЄС ухвалять після того, як Україна виконає усі поставлені умови, інформує ZN.ua.

Україна стала кандидатом на членство в ЄС
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Лідери ЄС своїм одностайним рішенням надали Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі. Аналогічний статус отримала й Молдова. Про це повідомив прем'єр Люксембургу Ксав'є Беттель.

Рішення про подальші кроки вступу України та Молдови до ЄС буде ухвалено після того, як ці країни виконають усі поставлені ним умови. При цьому наша держава має надати перший звіт щодо оцінки виконання умов до кінця цього року.

Про рішення щодо, зокрема, Грузії поки що нічого не відомо.


Олександр Хребет, ZN.ua





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