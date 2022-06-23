Україна стала кандидатом на членство в ЄС

Лідери ЄС своїм одностайним рішенням надали Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі. Аналогічний статус отримала й Молдова. Про це повідомив прем'єр Люксембургу Ксав'є Беттель.

Рішення про подальші кроки вступу України та Молдови до ЄС буде ухвалено після того, як ці країни виконають усі поставлені ним умови. При цьому наша держава має надати перший звіт щодо оцінки виконання умов до кінця цього року.

Про рішення щодо, зокрема, Грузії поки що нічого не відомо.